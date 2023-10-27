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НХЛ

27 октября, 04:56

Гол Нечаса принес «Каролине» победу над «Сиэтлом»

Евгений Козинов
Корреспондент
27 октября. «Каролина» — «Сиэтл» — 3:2 ОТ.
Фото USA Today Sports
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«Каролина» одержала победу над «Сиэтлом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Харрикейнз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский защитник Димитрий Орлов результативными действиями не отметился.

«Каролина» с 8 очками идет на 9-м месте в Восточной конференции. «Сиэтл» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 6 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Сиэтл» — 3:2 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Бьоркстранд — 2 (Шварц, Олексяк), 11:24 — 0:1. Шор — 1 (Бьоркстранд), 14:52 — 0:2. Нечас — 3 (Бантинг, Котканиеми), 18:22 — 1:2. Котканиеми — 4 (Нечас, Шей), 55:36 — 2:2. Нечас — 4 (Деанджело, Ахо), 64:50 — 3:2.

Вратари: Андерсен — Даккорд.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 45 (15+16+13+1) — 26 (8+7+8+3).

Наши: Орлов (23.17/3/0) — -.

27 октября. Роли. PNC Arena. 18 780 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Сиэтл Кракен
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