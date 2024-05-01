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Сегодня, 06:22

«Каролина» сыграет с «Рейнджерс» во втором раунде Кубка Стэнли

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Каролины» после победы над «Айлендерс».
Фото USA Today Sports
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«Каролина» переиграла «Айлендерс» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 6:3. «Харрикейнз» выиграли серию со счетом 4-1 и вышли во второй раунд.

Следующим соперником «Каролины» будут «Рейнджерс», которые в первом раунде выиграли серию у «Вашингтона» — 4-0.

За «Харрикейнз» выступают российские нападающий Евгений Кузнецов и Андрей Свечников, а также голкипер Петр Кочетков. В команде из Нью-Йорка двое россиян: нападающий Артемий Панарин и голкипер Игорь Шестеркин.

По итогам регулярного чемпионата «Рейнджерс» и «Каролина» заняли 1-е и 2-е места в таблице Восточной конференции соответственно.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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