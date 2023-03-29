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Сегодня, 04:38

Кучеров сделал две голевые передачи в победном матче «Тампы» с «Каролиной»

Евгений Козинов
Корреспондент
29 марта. «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 0:4.
Фото USA Today Sports
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«Тампа» на выезде обыграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Лайтнинг» прервали свою неудачную серию из четырех поражений.

Российский нападающий Никита Кучеров отметился двумя голевыми передачами. Защитник Михаил Сергачев набрал 1 (0+1) очко.

Вратарь хозяев Петр Кочетков отразил 17 из 20 бросков. Голкипер гостей Андрей Василевский сделал 30 сэйвов и его признали второй звездой встречи.

«Тампа» набрала 92 очка и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на второй строчке — 103 очка.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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