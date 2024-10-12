«Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров оформил хет-трик

«Тампа» переиграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Для обеих команд это первая игра в сезоне.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров во втором периоде сделал голевую передачу, а в третьем — забросил три шайбы, поразив пустые ворота «Харрикейнз» дважды. Его признали первой звездой встречи.

Российский голкипер Андрей Василевский отразил 20 из 21 броска по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

Голы: Стаал — 1 (Каррье), 14:32 — 1:0. Пойнт — 1 (бол., Кучеров, Хедман), 22:33 — 1:1. Кучеров — 1 (бол., Хедман, Пол), 51:06 — 1:2. Кучеров — 2 (п.в., Гюнцель, Чернак), 57:53 — 1:3. Кучеров — 3 (п.в., Гюнцель, Хедман), 59:44 — 1:4.

Вратари: Андерсен (57:35 — 57:53, 58:56 — 59:44) — Василевский.

Штраф: 12 — 8.

Броски: 21 (6+11+4) — 23 (9+4+10).

Наши: Орлов (20.13/2/0), Свечников (17.18/5/-2) — Кучеров (21.55/3/+2).

12 октября. Роли. PNC Arena. 18817 зрителей.