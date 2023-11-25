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НХЛ

Сегодня, 06:47

6 очков Кучерова принесли «Тампе» победу над «Каролиной»

Евгений Козинов
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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«Тампа» на выезде переиграла «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:2.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил две шайбы и сделал четыре голевые передачи. Его признали второй звездой встречи. Голкипер Андрей Василевский отразил 22 из 24 бросков по своим воротам.

«Тампа» с 25 очками идет на 4-м месте в Восточной конференции. «Каролина» занимает 8-ю строчку — 22 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Тампа-Бэй» — 2:8 (1:0, 1:3, 0:5)

Голы: Ноесен — 5 (Друри, Бантинг), 18:12 — 1:0. Стэмкос — 9 (бол., Пойнт, Кучеров), 21:34 — 1:1. Кучеров — 14 (бол., Хагель, Эйссимонт), 25:40 — 1:2. Пойнт — 9 (бол., Кучеров, Хедман), 25:54 — 1:3. Бантинг — 4 (бол., Свечников), 34:45 — 2:3. Хагель — 10 (Пойнт, Кучеров), 45:33 — 2:4. Гленденинг — 3, 46:53 — 2:5. Пойнт — 10 (Пербикс, Кепке), 50:41 — 2:6. Кучеров — 15 (Хагель, Сергачев), 56:45 — 2:7. Пойнт — 11 (бол., Кучеров, Стэмкос), 58:08 — 2:8.

Вратари: Раанта — Василевский.

Штраф: 12 — 34.

Броски: 24 (8+12+4) — 15 (1+6+8).

Наши: Орлов (18.16/5/0), Свечников (14.54/1/-1) — Кучеров (20.30/3/+4), Сергачев (23.19/0/+2).

25 ноября. Роли. PNC Arena. 18802 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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