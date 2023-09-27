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Сегодня, 00:40

«Каролина» — «Тампа Бэй»: смотреть трансляцию матча клубов НХЛ (видео)

«Каролина» и «Тампа Бэй» сыграют выставочный матч НХЛ
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Каролина» и «Тампа-Бэй» сыграют выставочный матч НХЛ в среду, 27 сентября. Игра пройдет в Роли на «Пи-Эн-Си Арене». Начало матча — в 2.00 по московскому времени.

Матч «Каролина» — «Тампа Бэй» не будет транслироваться на российских телеканалах. Посмотреть игру в Роли можно в социальной сети «ВКонтакте». Начало эфира — в 02.00 по московскому времени.

За «Каролину» сыграет российский защитник Дмитрий Орлов. В составе «Тампы» на матч против «Харрикейнз» не заявлено ни одного игрока из России.

«Каролина» в минувшем сезоне дошла в Кубке Стэнли до финала Восточной конференции и проиграла серию с «Флоридой» со счетом 0-4. «Тампа» завершила свое выступление в первом раунде, уступив «Торонто» со счетом 2-4.

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