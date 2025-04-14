«Каролина» на своем льду уступила «Торонто»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Торонто» со счетом 1:4.

В составе «Харрикейнз» отличился Себастьян Ахо, у гостей шайбы забросили Понтус Хольмберг, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Джон Таварес.

После этого матча «Каролина» с 99 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Торонто» с 104 очками — на второй строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Торонто» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Хольмберг — 7 (Райлли, Карло), 19:43 — 0:1. Мэттьюс — 31 (Райлли, Марнер), 30:20 — 0:2. В. Нюландер — 45 (Доми, Бенуа), 41:25 — 0:3. Ахо — 29 (бол., Джарвис, Бернс), 47:58 — 1:3. Таварес — 38 (Доми, Райлли), 55:43 — 1:4.

Вратари: Андерсен — Уолл.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 26 (11+2+13) — 20 (4+8+8).

Наши: Орлов (21.53/0/0), Свечников (15.55/5/-2) — -.

14 апреля. Роли. Lenovo Center. 18905 зрителей.