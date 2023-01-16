«Ванкувер» обыграл «Каролину» по буллитам, Кузьменко сделал два голевых паса

«Ванкувер» обыграл «Каролину» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у гостей отличились Итан Бир, Джей Ти Миллер и Брок Бесер, российский форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко сделал две голевых передачи. У хозяев забросили Пол Штястны, Джордан Мартинук и Себастьян Ахо, Андрей Свечников сделал результативный пас.

В серии буллитов «Ванкувер» одержал победу. У «Кэнакс» забросили Андрей Кузьменко и Элиас Петтерссон, единственный точный бросок у «Харрикейнз» на счету Андрея Свечникова.

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отбил 29 из 32 бросков.

«Ванкувер» прервал серию из четырех поражений подряд и идет на 12-м месте в таблице Западной конференции НХЛ с 39 очками в 43 матчах. «Каролина» занимает вторую строчку на Востоке с 62 очками в 44 играх.

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«Каролина» — «Ванкувер» — 3:4 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Штястны — 3 (Свечников, де Хаан), 2:25 — 1:0. Мартинук — 10 (Слэвин), 19:26 — 2:0. Бир — 3 (Кузьменко, Студника), 37:52 — 2:1. Миллер — 17 (Хьюз), 47:35 — 2:2. Ахо — 14 (Терявяйнен, Слэвин), 57:08 — 3:2. Бесер — 9 (Хорват, Кузьменко), 59:43 — 3:3.

Победный буллит: Петтерссон.

Вратари: Кочетков — Делиа.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 32 (6+13+10+3) — 32 (6+12+10+4).

Наши: Свечников (19.30/2/0) — Кузьменко (14.07/1/+1), Михеев (19.26/3/-1).

16 января. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей