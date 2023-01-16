Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 03:47

«Ванкувер» обыграл «Каролину» по буллитам, Кузьменко сделал два голевых паса

Иван Торопцев
Корреспондент
Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

«Ванкувер» обыграл «Каролину» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б.

В основное время у гостей отличились Итан Бир, Джей Ти Миллер и Брок Бесер, российский форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко сделал две голевых передачи. У хозяев забросили Пол Штястны, Джордан Мартинук и Себастьян Ахо, Андрей Свечников сделал результативный пас.

В серии буллитов «Ванкувер» одержал победу. У «Кэнакс» забросили Андрей Кузьменко и Элиас Петтерссон, единственный точный бросок у «Харрикейнз» на счету Андрея Свечникова.

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отбил 29 из 32 бросков.

«Ванкувер» прервал серию из четырех поражений подряд и идет на 12-м месте в таблице Западной конференции НХЛ с 39 очками в 43 матчах. «Каролина» занимает вторую строчку на Востоке с 62 очками в 44 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Ванкувер» — 3:4 Б (2:0, 0:1, 1:2, 0:0, 0:1)

Голы: Штястны — 3 (Свечников, де Хаан), 2:25 — 1:0. Мартинук — 10 (Слэвин), 19:26 — 2:0. Бир — 3 (Кузьменко, Студника), 37:52 — 2:1. Миллер — 17 (Хьюз), 47:35 — 2:2. Ахо — 14 (Терявяйнен, Слэвин), 57:08 — 3:2. Бесер — 9 (Хорват, Кузьменко), 59:43 — 3:3.

Победный буллит: Петтерссон.

Вратари: Кочетков — Делиа.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 32 (6+13+10+3) — 32 (6+12+10+4).

Наши: Свечников (19.30/2/0) — Кузьменко (14.07/1/+1), Михеев (19.26/3/-1).

16 января. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей

Андрей Кузьменко
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Каролина Харрикейнз
0
Читайте также
Бетина Попова: «Запрещать шоу в минус 20 не нужно, но стоит рассмотреть переносы»
Дзюба и «Торпедо»: токсичный ветеран или спаситель?
Путин ответил на вопросы журналистов и провел заседание Госсовета. Главное
Город во Франции отказался принимать деньги от РФ за места на кладбище
Виктор Медведчук дал прогноз развития конфликта на Украине
Российские военные при зачистке Соледара обнаружили скрывающихся боевиков ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Монреалем»

НХЛ: «Рейнджерс» уступили «Монреалю» и другие матчи 16 января