Сегодня, 05:55

«Каролина» переиграла «Ванкувер», Свечников набрал 3 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Свечников.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Каролина» выиграла у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников оформил дубль за минуту и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи.

Также у «лавин» в основное время забил Тейлор Холл, а у «Кэнакс» — Элиас Петтерссон, Конор Гарлэнд и Макс Сассон. Победная шайба в овертайме на счету Себастьяна Ахо.

«Ванкувер» потерпел третье поражение подряд и с 18 очками в 19 матчах занимает 13-е место в Западной конференции. «Каролина» идет на второй строчке в Восточной конференции — 24 очка в 17 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
15 ноября, 03:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Ванкувер
  • Andrey Konyakhin

    Главное чтобы Ови опять не погасил ему свет, одним ударом!!!)

    15.11.2025

  • True Timati

    И он наложит. Только в штаны. В остальных случах будет класть

    15.11.2025

  • H Aleksej

    Прогнoзы футбольных матчей infostavki.ru

    15.11.2025

  • planet-satgate

    Пацанчик обязан 25 лажить в этом сезоне. Потом минимум каждый год по 30.

    15.11.2025

  • VVVor

    Вроде Свечников набирает обороты:thumbsup: по первым играм 10 думал все, сливает карьеру в нхл:man_facepalming:

    15.11.2025

    Андрей Свечников
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Ванкувер Кэнакс
    ХК Каролина Харрикейнз
