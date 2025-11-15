«Каролина» переиграла «Ванкувер», Свечников набрал 3 очка

«Каролина» выиграла у «Ванкувера» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников оформил дубль за минуту и сделал голевую передачу. Его признали первой звездой встречи.

Также у «лавин» в основное время забил Тейлор Холл, а у «Кэнакс» — Элиас Петтерссон, Конор Гарлэнд и Макс Сассон. Победная шайба в овертайме на счету Себастьяна Ахо.

«Ванкувер» потерпел третье поражение подряд и с 18 очками в 19 матчах занимает 13-е место в Западной конференции. «Каролина» идет на второй строчке в Восточной конференции — 24 очка в 17 играх.