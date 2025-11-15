Видео
Сегодня, 07:14

«Каролина» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Каролина» переиграла «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у «Харрикейнз» дубль оформил Андрей Свечников и гол забил Тейлор Холл, а у «Кэнакс» — Элиас Петтерссон, Конор Гарлэнд и Макс Сассон. Победная шайба на счету Себастьяна Ахо.

«Ванкувер» с 18 очками в 19 матчах занимает 13-е место в Западной конференции. «Каролина» идет на 2-й строчке в Восточной конференции — 24 очка в 17 играх.

