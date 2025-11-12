Овечкин забросил 901-ю шайбу в карьере

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

В конце третьего периода российский нападающий Александр Овечкин забил в пустые ворота. Для него этот гол стал 4-м в этом сезоне. Всего на его счету 12 (4+8) очков.

Всего за карьеру у 40-летнего россиянина теперь 901 гол и 734 голевые передачи в 1507 матчах.