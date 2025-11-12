Овечкин забросил 901-ю шайбу в карьере

12 ноября, 05:41
«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».
В конце третьего периода российский нападающий Александр Овечкин забил в пустые ворота. Для него этот гол стал 4-м в этом сезоне. Всего на его счету 12 (4+8) очков.
Всего за карьеру у 40-летнего россиянина теперь 901 гол и 734 голевые передачи в 1507 матчах.
Каша из топора
До Джо 6/7 очков осталось набрать!
12.11.2025
Сергей Пантелеев
Ожидалось) Представляю, как Мишка в своей Торонте унитаз грызёт в бессильной злобе.
12.11.2025
невропатолог176
гол есть гол! попробуйте вв касание попадите из свокй зоны, под давлением
12.11.2025
Owck
38 (39)
