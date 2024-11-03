Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:10

«Каролина» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ в прямом эфире

«Каролина» и «Вашингтон» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Российский форвард, капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Telegram Дзен

«Каролина» и «Вашингтон» проведут матч в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на понедельник, 4 ноября. Начало игры на льду «Пи-эн-си-арены» в Роли — в 1.00 по московскому времени.

В России нет официальных трансляций НХЛ. Прямые эфиры игр североамериканской лиги можно найти в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

Ключевые события игры «Каролина» — «Вашингтон» доступны в матч-центре «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Каролина» набрала 14 очков в 9 матчах, в предыдущей игре «Харрикейнз» с Дмитрием Орловым и Андреем Свечниковым победили «Бостон» (8:2, на своем льду).

У «Вашингтона» — 16 очков в 10 матчах, в предыдущей игре команда Александра Овечкина победила «Коламбус» (7:2). Российский капитан «Кэпиталз» в этом сезоне набрал 13 (6+7) очков и довел число голов за карьеру в НХЛ до 859 (рекорд Уэйна Гретцки — 894).

ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Воспитательное удаление Кузи и сгоревшая «армейская» хата. Что произошло в матче «Салават Юлаев» - СКА
В Валенсии выжившие в наводнении забросали грязью короля Филиппа VI и его свиту
Наводнение в Испании привело к катастрофическим последствиям из-за бездействия властей. Что известно
Загитова откровенно рассказала о конфликте с Медведевой
Валиева хочет продолжить спортивную карьеру после дисквалификации
Финляндия направила ноту из-за порчи забора посольства в Москве
Сегодня
Вчера
Неделя