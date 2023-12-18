Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 04:54

«Вашингтон» по буллитам обыграл «Каролину», Кузнецов реализовал победный бросок

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в серии буллитов «Каролине» со счетом 2:1.

В составе «Кэпиталз» гол забил Мартин Фехервари, победный буллит реализовал Евгений Кузнецов, у Александра Овечкина коэффициент полезности «+1». В составе «Харрикейнз» отличился Себастьян Ахо, вратарь Петр Кочетков отразил 20 бросков из 21, Дмитрий Орлов завершил встречу с «+1».

Овечкин продлил свою антирекордную серию без голов до 13 матчей. Последний раз 38-летний россиянин забивал 19 ноября в матче с «Коламбусом» (4:3). На данный момент на его счету 17 (5+12) очков в 28 матчах сезона.

После этого матча «Вашингтон» с 34 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Каролина» с 35 очками — на седьмой строчке.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
1
36
Читайте также
Биатлониста Лагрейда отстранили от гонки из-за выстрела в отеле
Овечкин снова не забил, хотя шансы были. Его безголевая серия ужасает
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане Б при прекращении помощи Запада
Российских пенсионеров освободят от комиссии по ЖКХ
Кандидат от «Альтернативы для Германии» впервые выиграл выборы мэра крупного города
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Ничушкин в матче с «Сан-Хосе» забросил 13-ю шайбу в сезоне

Овечкин продлил серию без голов до 13 матчей