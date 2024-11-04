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Сегодня, 03:44

«Вашингтон» уступил «Каролине», Овечкин забил гол

Сергей Разин
корреспондент
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Каролине» со счетом 2:4.

В составе «Кэпиталз» голы на счету Александра Овечкина и Брэндона Духайма, у «Харрикейнз» дубль оформил Дмитрий Орлов, еще по шайбе забросили Мартин Нечас и Андрей Свечников, забивший в пустые ворота, голкипер Петр Кочетков отразил 19 бросков из 21.

После этого матча «Вашингтон» и «Каролина» набрали по 16 очков и расположились на четвертом и третьем местам в Восточной конференции соответственно.

НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз

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