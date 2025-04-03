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3 апреля, 04:57

«Вашингтон» проиграл «Каролине», Овечкин забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин (справа) после гола.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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«Каролина» на своем льду выиграла у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Харрикейнз» одержали третью победу подряд.

Единственный гол гостей забил российский нападающий Александр Овечкин. Для него этот гол стал 39-м в текущем сезоне. Теперь на его счету 892 гола за карьеру в регулярных чемпионатах. 39-летнему россиянину осталось забросить 2 шайбы до повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894 гола).

«Каролина» набрала 96 очков в 74 матчах и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Вашингтон» лидирует — 105 очков в 75 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Вашингтон» — 5:1 (3:0, 1:1, 1:0)

Голы: Уокер — 5, 6:14 — 1:0. Блэйк — 13 (бол., Холл, Гостисбеер), 10:11 — 2:0. Джарвис — 30 (бол., Гостисбеер, Ахо), 13:21 — 3:0. Стэнковен — 12 (Рословик), 29:27 — 4:0. Овечкин — 39 (бол., Чикран, Строум), 39:25 — 4:1. Блэйк — 14 (бол., Джарвис), 46:55 — 5:1.

Вратари: Андерсен — Томпсон (Линдгрен, 20:00).

Штраф: 68 — 74.

Броски: 32 (12+6+14) — 21 (5+12+4).

Наши: Орлов (21.00/2/0), Свечников (8.39/0/0) — Овечкин (20.10/4/-1).

3 апреля. Роли. Lenovo Center.

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Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
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