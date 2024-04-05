«Каролина» сыграет с «Вашингтоном» в НХЛ в ночь на 6 апреля

«Каролина» и «Вашингтон» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с 5 на 6 апреля. Игра на льду «Пи-эн-си-арены» в городе Роли начнется в 02.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция матча НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» пройдет в прямом эфире в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте». Приводим следующие ссылки для просмотра — 1-й вариант, 2-й вариант и 3-й вариант. Следите за ключевыми событиями игры НХЛ 6 апреля с помощью матч-центра «СЭ».

«Вашингтон» с 82 очками идет на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции. «Каролина» находится на третьем месте на Востоке — у нее 101 балл.

В текущем сезоне российский форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин провел 72 матча и набрал 60 (27+33) очков.

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