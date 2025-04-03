«Каролина» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» обыграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «Харрикейнз» Джексон Блэйк оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Сет Джарвис, Шон Уокер и Логан Стэнковен. Единственный гол «Кэпс» на счету Александра Овечкина.

Овечкин забросил 892-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах. Ему надо забить еще 2 гола, чтобы повторить снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894).

Следим за подвигами Ови все вместе — на сайте, посвященном его Великой Погоне