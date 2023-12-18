«Каролина» — «Вашингтон»: видеообзор матча

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл в серии буллитов «Каролине» — 2:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Кэпиталз» гол забил Мартин Фехервари, победный буллит реализовал Евгений Кузнецов, у Александра Овечкина коэффициент полезности «+1». В составе «Харрикейнз» отличился Себастьян Ахо, вратарь Петр Кочетков отразил 20 бросков из 21, Дмитрий Орлов завершил встречу с «+1».

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