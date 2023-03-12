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НХЛ

Сегодня, 06:14

«Вегас» победил «Каролину» со счетом 4:0

Руслан Минаев
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«Вегас» в гостях победил «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

В составе «Голден Найтс» отметились Джонатан Маршессо, Райлли Смит, Пол Коттер и Бретт Хауден.

«Вегас» лидирует на «Западе» с 86 очками. «Каролина» — на втором месте «Востока» с 94 очками.

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«Каролина» — «Вегас» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Маршессо — 20 (Пьетранджело), 4:03 — 0:1. Смит — 22 (Карлссон), 37:20 — 0:2. Коттер — 12 (Пьетранджело, Стивенсон), 53:10 — 0:3. Хауден — 4 (п.в., Блюгерс), 58:36 — 0:4.

Вратари: Андерсен (54:57 — 58:36) — Куик.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 33 (15+7+11) — 24 (9+9+6).

Наши: Свечников (17.01/2/-1) — Барбашев (14.28/1/+1).

12 марта. Роли. PNC Arena.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Каролина Харрикейнз
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