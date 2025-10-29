«Вегас» выиграл у «Каролины», Дорофеев оформил дубль

«Вегас» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил дубль, а также голами отметились Бретт Хауден, Джек Айкел (дубль) и Томаш Гертл. В этой регулярке 25-летний россиянин набрал 10 (9+1) очков в 10 играх.

У «Харрикейнз» отличились Логан Стэнковен, Джордан Мартинук, а также российский форвард Андрей Свечников. Для 25-летнего россиянина это первый гол в сезоне.

«Вегас» набрал 15 очков в 10 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Каролина» с 12 очками в 9 играх идет на 6-й строчке в Восточной конференции.