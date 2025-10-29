Видео
29 октября, 04:23

«Вегас» выиграл у «Каролины», Дорофеев оформил дубль

Евгений Козинов
Корреспондент
Павел Дорофеев.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Вегас» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил дубль, а также голами отметились Бретт Хауден, Джек Айкел (дубль) и Томаш Гертл. В этой регулярке 25-летний россиянин набрал 10 (9+1) очков в 10 играх.

У «Харрикейнз» отличились Логан Стэнковен, Джордан Мартинук, а также российский форвард Андрей Свечников. Для 25-летнего россиянина это первый гол в сезоне.

«Вегас» набрал 15 очков в 10 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Каролина» с 12 очками в 9 играх идет на 6-й строчке в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат
29 октября, 02:30. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Вегас
16

  • shurikfromkaragay

    Барбашев набрал 300 очков в регулярке!

    29.10.2025

  • PvsZ

    Так и к'Андре Миллера нет. В текущих условиях Никишин без вариантов ключевой защитник. Когда Слэвин и Миллер вернутся - будет конкуренция.

    29.10.2025

  • N.A.F.1974

    Не смотрел.Одобряю.Но исходя из протокола Гостик маловато сыграл и Слэвина нет.Не менее важное событие-первый гол Свечникова.Расчехлился так сказать:)

    29.10.2025

  • N.A.F.1974

    Там и останется.Почти уверен.

    29.10.2025

  • N.A.F.1974

    В сезоне 26\27 ожидается увеличение потолка до 104 млн.На контрактах 19 человек на сумму (примерно) 101,5 млн. Не густо. Павел RFA (c правом арбитража).Какие то рычаги есть.И конечно его захотят оставить.Но где денег взять? Что нибудь придумают. Вегасу не привыкать.

    29.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Прокачивть Дорофеева надо , выпускать на пустую рамку

    29.10.2025

  • bvp

    Дорофеев колотит и колотит из офиса.

    29.10.2025

  • Voorhees

    Паша красавчик! А может на рекорд Могильного замахнёшься?

    29.10.2025

  • Адекватный спартач

    Раби не нужно брать интервью, чтобы не сглазить :)

    29.10.2025

  • Адекватный спартач

    Не знаю, на сколько голов в сезоне идет Павел, но он точно идет к новому контракту минимум на 10 лямов.

    29.10.2025

  • Андрей Андрей

    пусть там сидит,там есть с кем играть

    29.10.2025

  • Андрей Андрей

    Наконец-то Дорофей опять колотит, а Свечке нужен обмен,у Бриндамура вместо косячного хоккея ничего не надо.

    29.10.2025

  • Алексей Х

    У Никишина 27 с половиной минут! Лидер обороны Кейнс.

    29.10.2025

  • Алексей Х

    Павел просто красавец! Идёт на 74 гола в сезоне)) Только Раби об этом знать не нужно)

    29.10.2025

  • True Timati

    Кэролайна - клиенты Дорофеева, похоже и это прекрасно. Кому достанется этот перспективный самобытный нападающий в следующем сезоне? Есть вероятность, что контракты Марнена и Айленда сожрали всю платежку

    29.10.2025

  • maxcds

    Павел вообще в адеквате?

    29.10.2025

    Андрей Свечников
    Павел Дорофеев
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Вегас Голден Найтс
    ХК Каролина Харрикейнз
