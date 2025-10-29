«Вегас» выиграл у «Каролины», Дорофеев оформил дубль

29 октября, 04:23
«Вегас» выиграл у «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
Российский нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев оформил дубль, а также голами отметились Бретт Хауден, Джек Айкел (дубль) и Томаш Гертл. В этой регулярке 25-летний россиянин набрал 10 (9+1) очков в 10 играх.
У «Харрикейнз» отличились Логан Стэнковен, Джордан Мартинук, а также российский форвард Андрей Свечников. Для 25-летнего россиянина это первый гол в сезоне.
«Вегас» набрал 15 очков в 10 матчах и занимает 2-е место в Западной конференции. «Каролина» с 12 очками в 9 играх идет на 6-й строчке в Восточной конференции.
shurikfromkaragay
Барбашев набрал 300 очков в регулярке!
29.10.2025
PvsZ
Так и к'Андре Миллера нет. В текущих условиях Никишин без вариантов ключевой защитник. Когда Слэвин и Миллер вернутся - будет конкуренция.
29.10.2025
N.A.F.1974
Не смотрел.Одобряю.Но исходя из протокола Гостик маловато сыграл и Слэвина нет.Не менее важное событие-первый гол Свечникова.Расчехлился так сказать:)
29.10.2025
N.A.F.1974
Там и останется.Почти уверен.
29.10.2025
N.A.F.1974
В сезоне 26\27 ожидается увеличение потолка до 104 млн.На контрактах 19 человек на сумму (примерно) 101,5 млн. Не густо. Павел RFA (c правом арбитража).Какие то рычаги есть.И конечно его захотят оставить.Но где денег взять? Что нибудь придумают. Вегасу не привыкать.
29.10.2025
+RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+
Прокачивть Дорофеева надо , выпускать на пустую рамку
29.10.2025
bvp
Дорофеев колотит и колотит из офиса.
29.10.2025
Voorhees
Паша красавчик! А может на рекорд Могильного замахнёшься?
29.10.2025
Адекватный спартач
Раби не нужно брать интервью, чтобы не сглазить :)
29.10.2025
Адекватный спартач
Не знаю, на сколько голов в сезоне идет Павел, но он точно идет к новому контракту минимум на 10 лямов.
29.10.2025
Андрей Андрей
пусть там сидит,там есть с кем играть
29.10.2025
Андрей Андрей
Наконец-то Дорофей опять колотит, а Свечке нужен обмен,у Бриндамура вместо косячного хоккея ничего не надо.
29.10.2025
Алексей Х
У Никишина 27 с половиной минут! Лидер обороны Кейнс.
29.10.2025
Алексей Х
Павел просто красавец! Идёт на 74 гола в сезоне)) Только Раби об этом знать не нужно)
29.10.2025
True Timati
Кэролайна - клиенты Дорофеева, похоже и это прекрасно. Кому достанется этот перспективный самобытный нападающий в следующем сезоне? Есть вероятность, что контракты Марнена и Айленда сожрали всю платежку
29.10.2025
maxcds
Павел вообще в адеквате?
29.10.2025