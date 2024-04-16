Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 09:04

«Каролина» встретится с «Айлендерс» в первом раунде Кубка Стэнли

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Каролина» в первом раунде плей-офф НХЛ встретится с «Айлендерс».

По итогам регулярного чемпионата «Харрикейнз» заняли второе место в турнирной таблице с 111 очками, «островитяне» закончили на 15-й строчке (92 балла).

Команды играли друг с другом в первом раунде Кубка Стэнли прошлого сезона. Тогда победу в серии одержала «Каролина» со счетом 4-2.

За «Айлендерс» выступают россияне Илья Сорокин и Семен Варламов (оба — вратари), а также Александр Романов (защитник). В составе «Каролины» играют голкипер Петр Кочетков, защитник Дмитрий Орлов, форварды Андрей Свечников и Евгений Кузнецов.

Всего в НХЛ на данный момент определились 15 из 16 участников плей-офф.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
0
Читайте также
Романцев отреагировал на увольнение Абаскаля из «Спартака»
Американские легкоатлетки возмущены своей олимпийской формой. Они считают ее слишком откровенной
В Швейцарии выступили против участия страны в группе по поиску активов РФ
Абаскаль ни слова не сказал на прощании с командой, игрокам обещали ужесточение режима, красно-белым отказывают тренеры. Что происходит в «Спартаке»
Автоэксперт назвал лучшие семейные авто за 800 тыс. рублей
Оружейницу фильма «Ржавчина» приговорили к 18 месяцам заключения
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Каштанов и Баранцев: битва за финал с «Магниткой»
Юров и Маклюков: битва за финал с «Автомобилистом»
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Мыльников, Дер-Аргучинцев, Дронов: вылет «Трактора»
Шалунов: травма Фукале, ответ Заварухину, «Локомотив» в финале
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Панарин стал четвертым россиянином, набравшим 120 очков за регулярный чемпионат НХЛ

«Детройт» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ