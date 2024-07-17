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Сегодня, 19:08

«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта

Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
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«Каролина» в своих социальных сетях объявила, что российский нападающий Евгений Кузнецов выставлен на драфт отказов с целью последующего расторжения контракта.

Кузнецов в марте нынешнего года был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». В сезоне-2023/24 форвард провел 63 матча в регулярном чемпионате НХЛ, забил 8 голов и сделал 16 результативных передач. В 10 играх Кубка Стэнли хоккеист набрал 6 (4+2) очков.

15 июля сообщалось, что Кузнецов подписал контракт с петербургским СКА. Однако позже агент 32-летнего хоккеиста Шуми Бабаев опроверг эту информацию.

Соглашение Кузнецова с «Харрикейнз» действует до конца сезона-2024/25.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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