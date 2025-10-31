Видео
31 октября, 21:02

«Каролина» вывела голкипера Кочеткова из списка травмированных

Анастасия Пилипенко

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков выведен из списка травмированных, сообщается на официальном сайте клуба.

Кочетков получил повреждение 4 октября в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом». После этого он попал в список травмированных и пропустил начало сезона.

26-летний голкипер выступает за клуб с 2022 года. Он был выбран «Каролиной» на драфте НХЛ 2019 года во втором раунде под 36-м номером.

В прошлом сезоне Кочетков провел 47 матчей, показав коэффициент надежности 2,60 и процент отраженных бросков 89,8. В плей-офф он сыграл четыре матча с коэффициентом надежности 3,60 и процентом отраженных бросков 85,5.

«Каролина» набрала 14 очков в 10 матчах и занимает 5-е место в Восточной конференции НХЛ.

Петр Кочетков
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
