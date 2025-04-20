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Сегодня, 08:09

«Каролина» вызвала из фарм-клуба российского голкипера Хажеева

Алина Савинова
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Российский голкипер «Каролины» Руслан Хажеев вызван в основную команду из фарм-клуба «Чикаго Вулвз», сообщает пресс-служба «Харрикейнз».

В этом сезоне 20-летний вратарь отразил 87,6% бросков в 20 матчах АХЛ с коэффициентом надежности 3,49.

В 2023 году «Каролина» выбрала Хажеева на драфте НХЛ под 158-м номером. В мае 2024-го клуб подписал с россиянином трехлетний контракт новичка.

За «Харрикейнз» выступает еще один российский вратарь — Петр Кочетков. В первом раунде плей-офф НХЛ «Каролина» сыграет против «Нью-Джерси».

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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