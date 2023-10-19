«Каролина» вызвала Кочеткова из фарм-клуба АХЛ

«Каролина» вызвала вратаря Петра Кочеткова из фарм-клуба АХЛ, сообщает пресс-служба «Харрикейнз».

Ранее голкипер команды Фредерик Андерсен выбыл из-за травмы. В игре против «Сан-Хосе» (6:2) ему в голову прилетела шайба, игрок был заменен.

В этом сезоне АХЛ 24-летний голкипер сыграл за «Сиракьюс Кранч» 1 матч, в котором сделал 31 сейв при 34 бросках и одержал победу.

На счету Кочеткова всего 27 игр в НХЛ в составе «Каролины», процент отраженных бросков в среднем 90,8 процента при коэффициенте надежности 2,43.