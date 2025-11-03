«Каролина» вызвала вратаря Кочеткова из команды АХЛ

«Каролина» вызвала вратаря Петра Кочеткова из команды АХЛ «Чикаго Вулвз».

26-летнего голкипера отравляли в «Чикаго» после травмы нижней части тела для набора формы. В одном матче он отразил 22 броска в створ из 23 и помог команде обыграть «Торонто Марлис» (4:1).

В сезоне-2025/26 у Кочеткова пока нет сыгранных матчей в НХЛ.

В сезоне-2024/25 в 51 матче средний показатель надежности россиянина составлял 2,67, а процент отраженных бросков — 89,41%.