3 ноября, 07:45

«Каролина» вызвала вратаря Кочеткова из команды АХЛ

Павел Лопатко

«Каролина» вызвала вратаря Петра Кочеткова из команды АХЛ «Чикаго Вулвз».

26-летнего голкипера отравляли в «Чикаго» после травмы нижней части тела для набора формы. В одном матче он отразил 22 броска в створ из 23 и помог команде обыграть «Торонто Марлис» (4:1).

В сезоне-2025/26 у Кочеткова пока нет сыгранных матчей в НХЛ.

В сезоне-2024/25 в 51 матче средний показатель надежности россиянина составлял 2,67, а процент отраженных бросков — 89,41%.

  • Сергей

    :joy::joy::joy::joy::joy::clap::clap::clap::clap:

    03.11.2025

  • PvsZ

    Карфаген.... Карфаген...

    03.11.2025

  • ОстроV Zаячий

    Через неделю с Вашингтоном играть.

    03.11.2025

