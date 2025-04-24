Карточку Овечкина продали на аукционе за рекордную сумму

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На аукционе Sotheby's продали коллекционную карточку нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за за 381 тысячу долларов, сообщает Beckett Collectibles.
Это новый рекорд стоимости карточек 39-летнего россиянина. Ранее самую дорогую карточку Овечкина в 2023 году приобретали за 182,4 тысячи долларов.
24 апреля «Вашингтон» во второй раз обыграл «Монреаль» (3:1) в 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли и удвоил преимущество в серии (2-0). Овечкин не отметился результативными действиями. В первом матче нападающий оформил дубль, забив победную шайбу.
6 апреля 39-летний Овечкин в матче против «Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). После завершения регулярного чемпионата сезона-2024/25 на счету россиянина 897 голов.