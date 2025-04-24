Карточку Овечкина продали на аукционе за рекордную сумму

На аукционе Sotheby's продали коллекционную карточку нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за за 381 тысячу долларов, сообщает Beckett Collectibles.

Это новый рекорд стоимости карточек 39-летнего россиянина. Ранее самую дорогую карточку Овечкина в 2023 году приобретали за 182,4 тысячи долларов.

24 апреля «Вашингтон» во второй раз обыграл «Монреаль» (3:1) в 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли и удвоил преимущество в серии (2-0). Овечкин не отметился результативными действиями. В первом матче нападающий оформил дубль, забив победную шайбу.

6 апреля 39-летний Овечкин в матче против «Айлендерс» (1:4) забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, побив снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки (894). После завершения регулярного чемпионата сезона-2024/25 на счету россиянина 897 голов.