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Сегодня, 17:39

Касатонов — о словах Конюхова про Овечкина: «Ему надо почаще приземляться к берегу»

Алина Савинова
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов отреагировал на слова путешественника Федора Конюхова, который заявил, что не уважает форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Ранее Конюхов признался, что не подал бы руки 38-летнему хоккеисту, потому что тот выступает в Америке.

«Саша — наш амбассадор во всем мире. Доказывает силу нашего российского хоккея и вообще спорта. Мы все верим в его рекорд, надеемся, что он добьется своего. Мы говорим объективно, так как НХЛ — сильнейшая лига в мире. Что тут обсуждать? Конюхову надо почаще приземляться к берегу», — цитирует Касатонова Vprognoze.ru.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Всего на счету россиянина за карьеру в НХЛ 853 гола, он идет на втором месте в списке лучших снайперов лиги. До рекорда Уэйна Гретцки ему остается 41 гол.

Источник: Vprognoze
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Алексей Касатонов
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