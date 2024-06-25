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Сегодня, 02:47

Касатонов о переходе Мичкова в «Филадельфию»: «Один из самых талантливых за последнее десятилетие»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поделился мнением о переходе нападающего СКА Матвея Мичкова в «Филадельфию».

«Если он едет туда и у него есть желание, я думаю, что он сам оценивает свои силы. Возможно, для его развития это — лучший вариант. Понятно, что он был лидером в «Сочи». НХЛ — это еще больше скорости: скорости катания и принятия решений, техники на этой скорости, видения ситуации и проявления мастерства. Вот это главное. Мичков должен быть готов к этому. Парень талантливый, все это знают. Один из самых талантливых за последнее десятилетие», — приводит Vprognoze слова Касатонова.

«Филадельфия» выбрала Мичкова под седьмым номером драфта НХЛ-2023. Ожидается, что 19-летний россиянин подпишет контракт новичка с «Флайерз» на три года.

Источник: Vprognoze.ru
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