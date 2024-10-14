Касатонов рассказал, как Клод Лемье жестко разыграл их с Фетисовым в «Нью-Джерси»

Великий защитник Алексей Касатонов в большом интервью обозревателю «СЭ» вспомнил о жестком розыгрыше по отношению к ним с Вячеславом Фетисовым со стороны известного форварда Клода Лемье в «Нью-Джерси».

— Команда к нам обоим относилась с огромным уважением, не делила — к одному лучше, к другому хуже. Объединяла нас, а не разъединяла. И Лу как генеральный менеджер, и парни подбадривали и искренне хотели, чтобы мы не были порознь.

Расскажу на этот счет историю. У четырехкратного обладателя Кубка Стэнли Клода Лемье — не путать с Марио — был жесткий юмор. И тот день я запомнил на всю жизнь. В конце ноября в Штатах отмечается День благодарения. Американцы обязательно запекают индейку, а хоккеисты дарят друг другу подарки. За несколько дней до праздника Клод подходит ко мне и с невинным видом говорит: «Алекс, у меня есть друзья-американцы, которые очень тебя любят. Напиши на открытке со своей фотографией что-нибудь доброе, приятное. Кому? Нет, имени не надо. Просто «На добрую память от Алексея Касатонова».

И вот наступает День благодарения. Встречаемся всей командой в раздевалке. Клод подходит к Фетисову, вручает запакованную коробочку. Тот открывает, а там — моя фотография с этой надписью! Команда рухнула. Слава бросил фотографию в коробку для мусора под скамейкой. Не стал почему-то на стенку вешать. Но и за Клодом не погнался, возраст уже не детско-юношеский.

Оба мы вроде бы злые, но при этом едва сдерживаем смех: это ж надо такое учудить! Я был в шоке от того, как легко меня Лемье развел. Демон и ангел в одном лице. Когда все хорошо, чуть ли не клюшку тебе обматывает, а как игра не идет — рычит, орет, «факает». И тут вдруг — такой вот юмор. Колоритнейшая личность!

Сейчас, когда мы со Славой снова друзья и вместе выходим на лед не реже, чем во времена игровой карьеры, мне намного легче такие вещи вспоминать. Хорошо, что жизнь все расставила на свои места.