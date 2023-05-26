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Сегодня, 16:35

Касатонов заявил, что Бобровский показывает фантастический хоккей

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Генеральный директор Ночной хоккейной лиги и легендарный в прошлом защитник Алексей Касатонов оценил игру российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

«Удивляет ли игра Бобровского в этом плей-офф НХЛ? Он показывает просто фантастический хоккей! Именно благодаря Сергею «Флорида» сейчас вышла в финал Кубка Стэнли. Когда Бобровский приезжал в Санкт-Петербург, то я оценил, насколько это порядочный и профессиональный человек. Просили его остаться в СКА как можно дольше, хотя бы до конца сезона, но ему пришлось вернуться в НХЛ», — приводит слова Касатонова Sport24.

Бобровский выступал за СКА во время локаута в сезоне-2012/13.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-2023-05-26-kasatonov-bobrovskiy-pokazyvayet-fantasticheskiy-khokkey-kogda-on-priyezzhal-v-ska-prosili-ostatsya-podolshe
Сергей Бобровский
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
Алексей Касатонов
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