Касатонов заявил, что Бобровский показывает фантастический хоккей

Генеральный директор Ночной хоккейной лиги и легендарный в прошлом защитник Алексей Касатонов оценил игру российского вратаря «Флориды» Сергея Бобровского в плей-офф НХЛ.

«Удивляет ли игра Бобровского в этом плей-офф НХЛ? Он показывает просто фантастический хоккей! Именно благодаря Сергею «Флорида» сейчас вышла в финал Кубка Стэнли. Когда Бобровский приезжал в Санкт-Петербург, то я оценил, насколько это порядочный и профессиональный человек. Просили его остаться в СКА как можно дольше, хотя бы до конца сезона, но ему пришлось вернуться в НХЛ», — приводит слова Касатонова Sport24.

Бобровский выступал за СКА во время локаута в сезоне-2012/13.