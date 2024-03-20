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НХЛ

20 марта, 17:15

Каспарайтис: «Овечкин заслужил быть лучшим бомбардиром за всю историю НХЛ»

Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
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Российский и литовский хоккеист Дарюс Каспарайтис поделился с «СЭ» мнением о погоне Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по числу забитых голов в истории НХЛ.

Россиянину осталось забросить 51 шайбу, чтобы обогнать канадца.

«Не слежу за хоккеем так сильно, поэтому не могу сказать об Александре в подробностях. Знаю, что он приближается к рекорду Гретцки. И это, конечно, большое событие. Думаю, Саша заслужил быть лучшим бомбардиром за всю историю НХЛ! До Гретцки осталась 51 шайба? Думаю, он легко даже в следующем сезоне сможет побить рекорд», — сказал Каспарайтис корреспонденту «СЭ» Зарине Халимхоновой.

Овечкин, который провел 1411 матчей за карьеру в НХЛ, забил 843 гола в лиге. У Уэйна Гретцки — 894 шайбы в 1487 играх.

Александр Овечкин
Дарюс Каспарайтис
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Уэйн Гретцки
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