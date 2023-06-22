Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

22 июня, 22:48

«Вашингтон» Овечкина стал первым клубом НХЛ, долю в котором купил государственный фонд

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Катарский инвестиционный фонд покупает миноритарный пакет акций Monumental Sports & Entertainment, являющейся материнской компанией клубов НБА и НХЛ «Вашингтон».

Как сообщает Sportico, это первый случай, когда государственный фонд инвестирует в крупную спортивную команду США. Катарский фонт Qatar Investment Authority (QIA) покупает около 5 процентов акций Monumental, в которую входят женская баскетбольная команда «Вашингтон Мистикс», «Кэпитал Уан-арена», телевизионная сеть NBC Sports Washington и клубы НБА и НХЛ «Вашингтон». Сделка оценивается в 4,05 миллиарда долларов.

Источник оценивает «Уизардс» (НБА) в 2,7 миллиарда долларов, а «Кэпиталз» (НХЛ) — в 1,22 миллиарда долларов. Владельцы НХЛ одобрили сделку, теперь она должна быть одобрена Советом управляющих НБА.

Monumental, возглавляемая управляющим партнером Тедом Леонсисом, сохранит за собой весь операционный контроль в сделке. Катарский фонд не будет иметь ни места в совете директоров, ни права голоса в организации.

Qatar Investment Authority (QIA) является самостоятельной структурой, отличной от Qatar Sports Investments (QSI), которая владеет французской командой «ПСЖ». QIA является инвестором в ряд глобальных спортивных объектов, включая платформу ММА ONE Championship и Viacom18.

Источник: Sportico
баскетбол
Хоккей
НХЛ
БК Вашингтон Уизардс
ХК Вашингтон Кэпиталз
1
0
Читайте также
Сборная России, которая сделала Евро-2008 незабываемым. Где они сейчас?
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Фетисов считает, что Могильный давно должен быть в Зале славы НХЛ