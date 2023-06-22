«Вашингтон» Овечкина стал первым клубом НХЛ, долю в котором купил государственный фонд

Катарский инвестиционный фонд покупает миноритарный пакет акций Monumental Sports & Entertainment, являющейся материнской компанией клубов НБА и НХЛ «Вашингтон».

Как сообщает Sportico, это первый случай, когда государственный фонд инвестирует в крупную спортивную команду США. Катарский фонт Qatar Investment Authority (QIA) покупает около 5 процентов акций Monumental, в которую входят женская баскетбольная команда «Вашингтон Мистикс», «Кэпитал Уан-арена», телевизионная сеть NBC Sports Washington и клубы НБА и НХЛ «Вашингтон». Сделка оценивается в 4,05 миллиарда долларов.

Источник оценивает «Уизардс» (НБА) в 2,7 миллиарда долларов, а «Кэпиталз» (НХЛ) — в 1,22 миллиарда долларов. Владельцы НХЛ одобрили сделку, теперь она должна быть одобрена Советом управляющих НБА.

Monumental, возглавляемая управляющим партнером Тедом Леонсисом, сохранит за собой весь операционный контроль в сделке. Катарский фонд не будет иметь ни места в совете директоров, ни права голоса в организации.

Qatar Investment Authority (QIA) является самостоятельной структурой, отличной от Qatar Sports Investments (QSI), которая владеет французской командой «ПСЖ». QIA является инвестором в ряд глобальных спортивных объектов, включая платформу ММА ONE Championship и Viacom18.