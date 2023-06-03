Казинс о Бобровском: «Он едет в отель на велосипеде, и это через полтора часа после игры. Этот парень сумасшедший»

Форвард «Флориды» Ник Казинс поделился мнением об игре вратаря Сергея Бобровского.

«После того, как мы обыграли «Торонто», мы все вместе идем к автобусу, а он решил поехать на велосипеде. Он последним уходит с арены и едет обратно в отель один. Он едет на велосипеде 30 минут, и это через полтора часа после игры. После серии. Даже после серии, которая затянулась до овертайма. Я просто качаю головой. Этот парень сумасшедший», — приводит слова Казинса Sportsnet.

В текущем сезоне 34-летний Бобровский провел 50 матчей за «Пантерз», в которых его команда одержала 24 победы. В плей-офф у российского хоккеиста 93,5 процента отраженных бросков в 14 играх.

«Флорида» и «Вегас» сыграют в финале плей-офф НХЛ. 4 июня пройдет первый матч серии.