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НХЛ

Сегодня, 08:19

Голкипер «Оттавы» Тэлбот высказался о том, что ему удалось не пропустить от Овечкина

Анна Горшкова
Корреспондент
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Голкипер «Оттавы» Кэм Тэлбот прокомментировал тот факт, что ему удалось не пропустить от форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

В ночь на 23 декабря «Сенаторз» проиграли «Кэпиталз» (2:3 ОТ). Овечкин в этой игре отдал две голевые передачи и нанес шесть бросков по воротам соперников, но так и не смог забить.

«Я бы предпочел пропустить один гол и выиграть матч, чем не пропустить и проиграть», — приводит слова Тэлбота журналист Брюс Гарриоч в своем Twitter-аккаунте.

На данный момент Овечкин занимает третье место в списке лучших бомбардиров в истории лиги с 800 голами. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).

Источник: Журналист Брюс Гарриоч
Александр Овечкин
Кэм Тэлбот
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Оттава Сенаторз
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