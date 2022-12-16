Кемпе, Веси и Харт признаны звездами игрового дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех звезд прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате.

Первой звездой признан нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе. Форвард отметился дублем в ворота «Бостона» (3:2 Б) и реализовал буллит в послематчевой серии.

Второй звездой дня стал нападающий «Рейнджерс» Джимми Веси, забросивший две шайбы в матче против «Торонто» (3:1).

Третья звезда — голкипер «Филадельфии» Картер Харт, который отразил 48 из 49 бросков в матче с «Нью-Джерси» (2:1).