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Сегодня, 10:26

Кемпе, Веси и Харт признаны звездами игрового дня в НХЛ

Мария Гусева
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Национальная хоккейная лига (НХЛ) определила трех звезд прошедшего игрового дня в регулярном чемпионате.

Первой звездой признан нападающий «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе. Форвард отметился дублем в ворота «Бостона» (3:2 Б) и реализовал буллит в послематчевой серии.

Второй звездой дня стал нападающий «Рейнджерс» Джимми Веси, забросивший две шайбы в матче против «Торонто» (3:1).

Третья звезда — голкипер «Филадельфии» Картер Харт, который отразил 48 из 49 бросков в матче с «Нью-Джерси» (2:1).

Источник: NHL
Джимми Веси
Хоккей
НХЛ
ХК Лос-Анджелес Кингз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Филадельфия Флайерз
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