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Сегодня, 15:59

Кенневилль может вернуться в НХЛ

Виталий Косик
Корреспондент
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Канадский специалист Джоэль Кенневилль может вернуться в НХЛ, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

В октябре 2021 года Кенневилль покинул пост главного тренера «Флориды».

«Джоэль Кенневилль не получал официального разрешения на работу от НХЛ. Официальный запрос комиссионеру лиги, скорее всего, найдет одобрение. Учитывая существующие тренерские вакансии и активные слухи вокруг «Рейнджерс», возвращение Кенневилля в НХЛ более чем реально», — заявил инсайдер.

Кенневилль является трехкратным обладателем Кубка Стэнли с «Чикаго».

Хоккей
НХЛ
Джоэль Кенневилль
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