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Сегодня, 11:41

Кессел побил рекорд «железной» серии НХЛ

Фил Кессел.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел побил рекорд НХЛ по продолжительности «железной» серии в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (4:2).

Для 35-летнего американца этот матч стал 990-м подряд, что является новым рекордом лиги по продолжительности «железной серии». Предыдущий рекорд. в 989 игр подряд. принадлежал Кейте Яндлу, который достиг этого результата в прошлом сезоне, а в межсезонье завершил карьеру. Это произошло после того, как в конце сезона тренерский штаб «Филадельфии Флайерз» снял Яндла с одной из игр, и его серия прервалась.

В марте 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (9:2) Кессел вышел на лед всего на 30 секунда в начале встречи, после чего улетел в Аризону на роды жены. Таким образом, он не потерял возможность стать первым игроком в истории лиги, который провел 1000 матчей подряд.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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