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Сегодня, 09:53

Кессел повторил рекорд НХЛ по продолжительности «железной» серии

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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел повторил рекорд НХЛ по продолжительности «железной» серии в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1).

35-летний американец провел свой 989-й матч в НХЛ повторив результат Кейта Яндла, который достиг этого результата в прошлом сезоне, а в межсезонье завершил карьеру. Это произошло после того, как в конце сезона тренерский штаб «Филадельфии Флайерз» снял Яндла с одной из игр, и его серия прервалась.

В марте 2022 года в матче с «Детройт Ред Уингз» (9:2) Кессел вышел на лед всего на 30 секунда в начале встречи, после чего улетел в Аризону на роды жены. Таким образом, он не потерял возможность стать первым игроком в истории лиги, который провел 1000 матчей подряд.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
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