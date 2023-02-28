Кэссиди: «Барбашев — победитель, я видел это воочию»

Главный тренер «Вегаса» Брюс Кэссиди поделился мнением об игре форварда Ивана Барбашева перед матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

«Он упертый парень, очень конкурентоспособный. Он поможет нам разнообразить игру. Он победитель, я видел это воочию», — приводит слова Кэссиди пресс-служба клуба.

26 февраля «Сент-Луис» обменял 27-летнего россиянина на 20-летнего канадского нападающего Зака Дина. Барбашев выступал за «Блюз» с сезона-2016/17, когда он дебютировал в НХЛ.

В текущем сезоне форвард набрал 29 (10+19) очков в 59 матчах.