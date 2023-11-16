Кейл Макар стал лидером по результативным передачам среди защитников в истории «Колорадо»

«Колорадо» дома обыграл «Анахайм» в матче НХЛ — 8:2. Защитник хозяев Кейл Макар в этой встрече отметился тремя результативными передачами. Этот результат помог 25-летнему хоккеисту выйти на первое место в истории «Эвеланш» по количеству ассистентских баллов среди защитников в регулярных чемпионатах и плей-офф (247). Он обошел Тайсона Бэрри (245).

В этом сезоне НХЛ на счету Макара 18 (4+14) очков в 14 матчах. После 15 матчей «Колорадо» занимает четвертое место в Западной конференции с 20 очками.