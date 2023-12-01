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НХЛ

Сегодня, 08:58

Кейн надеется дебютировать за «Детройт» через неделю

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Детройта» Патрик Кейн поделился ожиданиями от дебюта за команду.

«Чувствую, что мог бы уже сыграть, но, вероятно, мне надо немного покататься с командой, приспособиться к новой ситуации и всему остальному, так что начну пока с этого. Надеюсь, (дебютирую) через 7-10 дней, что-то в этом роде», — приводит слова Кейна официальный сайт НХЛ.

29 ноября «Детройт» объявил о переходе Кейна. Соглашение с 35-летним американцем рассчитано до конца сезона-2023/24 с зарплатой 2,75 миллиона долларов. Кейн будет выступать под 88-м номером. Форвард находился без клуба по окончании прошлого сезона.

Кейн в прошлом сезоне выступал за «Чикаго», а в марте был обменян в «Рейнджерс». В регулярном чемпионате он провел 73 матча, в которых забросил 21 шайбу и отдал 36 голевых передач. В плей-офф нападающий в 7 играх набрал 6 очков (1+5).

Патрик Кейн
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
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