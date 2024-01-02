Киф: «Надеюсь, что Самсонов поправится и останется в «Торонто»

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф поделился мнением об отказе клуба от вратаря Ильи Самсонова.

«С моей точки зрения я надеюсь, что он поправится и останется здесь. У нас есть план, согласно которому мы можем продолжать работать с ним, и, честно говоря, это было бы продолжением того, что здесь происходит. Мы хотим сделать так, чтобы он мог сосредоточиться исключительно на себе и своей игре. С моей точки зрения он хороший вратарь, он сыграл много хороших матчей за нас, как мы все знаем, и нам нужно сделать все возможное, чтобы попытаться вернуть его к этому», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.

26-летний россиянин не был выбран ни одним клубом на драфте отказов, и теперь может сыграть за «Торонто Марлиз» в АХЛ.

В текущем сезоне Самсонов провел за «Торонто» 15 матчей, в среднем пропуская 3,94 шайбы, показывая процент сейвов 86,2. Россиянин летом 2023 года заключил контракт с клубом сроком на год с зарплатой 3,55 миллиона долларов за сезон.