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Сегодня, 09:17

Киф остался доволен действиями «Торонто» в четвертом матче серии с «Флоридой»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф прокомментировал игру своей команды в четвертом матче серии с «Флоридой» (2:1).

«Это был наш лучший матч в сезоне. С начала и до конца матча мы не расслаблялись. Игра была очень близкая, но наша самоотверженность и упорство при игре в обороне были лучшими за весь год. Это была невероятная работа наших ребят», — цитирует Кифа пресс-служба клуба.

«Торонто» выиграл у «Флориды» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ. «Мэйпл Ливз» сократили отставание в серии — 1-3. Пятая встреча состоится в пятницу, 12 мая. Начало — 23.00 по московскому времени.

НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Флорида Пантерз
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