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НХЛ

Сегодня, 21:26

Кифер Шервуд стал автором первого гола нового сезона НХЛ

Анна Горшкова
Корреспондент

В Праге на стадионе «O2 Арена» стартовал первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нэшвилл» играет с «Сан-Хосе».

В эти минуты проходит первый период игры. Счет в матче 1:0 в пользу «Нэшвилла». Первый гол нового сезона был забит на второй минуте, а его автором стал американский нападающий Кифер Шервуд.

Чемпионат-2022/23 открывают матчи в рамках Global Series. 7 и 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» играют на пражской «О2 Арене». И только 12-го октября по московскому времени сезон официально начнется и для остальных клубов.

Каждая из команд НХЛ проведет в регулярке по 82 игры. В общей сложности в чемпионате будут сыграны 1312 матчей.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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