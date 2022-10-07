Кифер Шервуд стал автором первого гола нового сезона НХЛ

В Праге на стадионе «O2 Арена» стартовал первый матч нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Нэшвилл» играет с «Сан-Хосе».

В эти минуты проходит первый период игры. Счет в матче 1:0 в пользу «Нэшвилла». Первый гол нового сезона был забит на второй минуте, а его автором стал американский нападающий Кифер Шервуд.

Чемпионат-2022/23 открывают матчи в рамках Global Series. 7 и 8 октября «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» играют на пражской «О2 Арене». И только 12-го октября по московскому времени сезон официально начнется и для остальных клубов.

Каждая из команд НХЛ проведет в регулярке по 82 игры. В общей сложности в чемпионате будут сыграны 1312 матчей.