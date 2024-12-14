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Кинэн: «Я пытался заполучить Овечкина на драфте НХЛ, когда был генменеджером «Флориды»

Сергей Разин
корреспондент
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Канадский тренер Майк Кинэн рассказал о том, что хотел взять форварда Александра Овечкина во «Флориду» на драфте НХЛ.

«Всем действительно нет дела до его национальности. Он гениальный игрок — это важно. Когда я был генеральным менеджером «Флориды» и Алекс вышел на драфт, я пытался его заполучить. Мы даже устроили проверку в НХЛ касательно его возраста. Мне казалось, его возраст не соответствует заявленному (смеется). Но в Северной Америке действительно все равно, какой ты национальности. Все наслаждаются игрой Ови, его достижениями и не обращают внимания, что он русский», — приводит слова Кинэна ТАСС.

Овечкин был выбран на драфте НХЛ в 2004 году «Вашингтоном» под первым номером. Вместе с «Кэпиталз» 39-летний россиянин стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году, а также трижды выиграл Президентский кубок.

В этом сезоне Овечкин набрал 25 (15+10) очков в 18 матчах. Всего на его счету в НХЛ 868 голов в 1444 играх лиги. До повторения снайперского рекорда Уэйна Гретцки ему осталось забросить 26 шайб.

Источник: ТАСС
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
Майк Кинэн
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