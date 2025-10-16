Видео
16 октября, 08:21

«Лос-Анджелес» вернули из «Тампы» вратаря Копли

Павел Лопатко

«Лос-Анджелес» подписал вратаря «Тампы» Финикса Копли в обмен на будущее вознаграждение, сообщает пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2024/25 33-летний американец в регулярном чемпионате сыграл за «Кингз» в одном матче. В АХЛ за «Онтарио» он в 42 матчах одержал 42 победы, отражая в среднем 90,4 броска при коэффициенте надежности 2,49.

В октябре 2025 года «Тампа» забрала Копли с драфта отказов.

Также вратарь играл за «Сент-Луис» и «Вашингтон».

  • Женек10

    нападение надо в основу поднимать. выиграть 42 матча, при том что вратарь в среднем 2.5 шайбы пропускает - звери!

    16.10.2025

  • N.A.F.1974

    24 (победы) ближе к истине.

    16.10.2025

  • Werewolf

    В 42 матчах 42 победы???? Нихрена ж себе статка.

    16.10.2025

    Финикс Копли
    ХК Лос-Анджелес Кингз
    ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
