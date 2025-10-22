Кириленко поставил Овечкина в один ряд с Месси и Леброном

Президент РФБ, участник Матча всех звезд НБА Андрей Кириленко в колонке для «СЭ» поделился мнением об очередном сезоне Леброна Джеймса, который может стать последним для звездного форварда «Лейкерс».

«Если перейти к самому сезону, то нельзя забывать, что каждый домашний матч «Лейкерс» будет рассматриваться как потенциально прощальный для Леброна Джеймса. Конечно, Король так просто заканчивать не будет, но цены на билеты будут повышаться с каждым разом. Не надо забывать, что мы живем в эпоху трех величайших игровиков — Джеймса, Лео Месси и Саши Овечкина. Каждый новый рекорд Леброна еще больше приблизит его к вечности. Интересно будет глянуть, как сможет себя проявить максимально мотивированный Лука Дончич», — рассказал Кириленко.

В первый игровой день «Лейкерс» уступили «Голден Стэйт» (119:109). Дончич набрал 43 очка, Джеймс пропускал матч.