Капризов — о дебютном голе Юрова: «Он до сих пор улыбается, рад за него всей душой»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал дебютный гол своего одноклубника Данилы Юрова в НХЛ в матче с «Рейнджерс» (3:1).

«Первый гол Юрова? Он до сих пор улыбается, с тех пор как забил! Конечно, это большое событие для игрока. Я рад за него всей душой. Летом мы очень много тренировались вместе. Я стараюсь помогать ему, но он и сам отлично делает большую работу», — цитирует Капризова пресс-служба клуба.

«Уайлд» выбрали Юрова в первом раунде драфта НХЛ-2022 под общим 24-м номером. В мае 2025 года он подписал с «Миннесотой» трехлетний контракт новичка.