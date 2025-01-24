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Сегодня, 01:22

Капризов: «Сейчас я не думаю об очках. Просто хочу играть»

Евгений Козинов
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Imagn Images, USA Today Sports
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, пропустивший 12 матчей из-за травмы нижней части тела, готов сыграть против «Юты» в пятницу, 24 января.

«Иногда это случается... и это скучно. Все время оставаться дома. Никаких выездов. Просто тренировки в одиночестве. Ничего сумасшедшего. Просто смотреть игры. Тренироваться. И все. Всегда приятно кататься с командой и возвращаться в состав. Это приятное чувство. Что было? Я просто не хочу много об этом говорить. Сейчас все хорошо.

Надеюсь, что результативность будет, как до травмы. Не знаю. Я просто стараюсь не думать об этом. Теперь я просто счастлив вернуться. Я не играл месяц. Не думаю об очках или чем-то подобном. Я просто хочу чувствовать себя хорошо в игре», — приводит пресс-служба лиги Капризова.

Последний раз Капризов играл 23 декабря. 9 января российский хоккеист вернулся к тренировкам на льду.

В этом сезоне 27-летний россиянин набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Кирилл Капризов
Хоккей
ХК Миннесота Уайлд
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